Giudice chiede il carcere per Fabrizio Corona: decide il collegio del tribunale della Sorveglianza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Giudice del tribunale della Sorveglianza Marina Corti ha proposto la revoca del 'differimento pena' e quindi il ritorno in carcere di Fabrizio Corona , ora in detenzione domiciliare. Su questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) IldelMarina Corti ha proposto la revoca del 'differimento pena' e quindi il ritorno indi, ora in detenzione domiciliare. Su questa ...

SkyTG24 : Giudice chiede carcere per Fabrizio Corona: 'violate prescrizioni' - zazoomblog : Giudice chiede carcere per Fabrizio Corona: decide collegio Sorveglianza - #Giudice #chiede #carcere #Fabrizio - ninoBertolino : RT @SkyTG24: Giudice chiede carcere per Fabrizio Corona: 'violate prescrizioni' - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Fabrizio #Corona, il giudice chiede il ritorno in carcere. Deciderà il collegio di Sorveglianza. Istanza per violazione d… - Agenzia_Ansa : Fabrizio #Corona, il giudice chiede il ritorno in carcere. Deciderà il collegio di Sorveglianza. Istanza per violaz… -