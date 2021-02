Giallo di Bolzano: «Laura Perselli è stata strangolata» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una cosa è certa: per sua sorella Madè, Benno Neumair, il trentenne arrestato a Bolzano con l’accusa di aver ammazzato i suoi genitori e buttato i cadaveri nel fiume Adige, è colpevole. Non solo: teme che lui possa ucciderla. Il tutto mentre il fratello tutto muscoli e narcisismo insiste nel proclamare la sua innocenza. «Non ho fatto niente e prima o poi lo capiranno», ha fatto sapere dal carcere. Ma è davvero così? L’autopsia sul corpo di sua madre ha confermato che la donna è stata strangolata con una corda, forse una di quelle da arrampicata usate dal figlio, e che non si è difesa. Lui insiste: «Non c’entro». Mente sapendo di farlo? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una cosa è certa: per sua sorella Madè, Benno Neumair, il trentenne arrestato a Bolzano con l’accusa di aver ammazzato i suoi genitori e buttato i cadaveri nel fiume Adige, è colpevole. Non solo: teme che lui possa ucciderla. Il tutto mentre il fratello tutto muscoli e narcisismo insiste nel proclamare la sua innocenza. «Non ho fatto niente e prima o poi lo capiranno», ha fatto sapere dal carcere. Ma è davvero così? L’autopsia sul corpo di sua madre ha confermato che la donna è stata strangolata con una corda, forse una di quelle da arrampicata usate dal figlio, e che non si è difesa. Lui insiste: «Non c’entro». Mente sapendo di farlo?

TgLa7 : #COVID19, Ansa: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione ++ Confermate misure per Umbria e Bolzano. Sicilia in giallo - EdoardoManzell1 : #pomeriggio5 dibattiti di attualità, 4 comuni lombardi in “zona rossa” causa variante. E poi.. giallo di nonna Rosi… - liberadidonna1 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Laura Perselli #Neumair secondo autopsia, sarebbe morta per strangolamento, verosimilmente con una cor… - qn_giorno : Giallo di Bolzano, Laura Perselli vittima di un agguato - NBCreteregione : GIALLO DI BOLZANO, LAURA PERSELLI E’ STATA STRANGOLATA - -