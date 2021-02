Formia sotto choc | durante una rissa ucciso Romeo Bondanese | calciatore in una squadra locale

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è senza parole. Unaè degenerata. Tre-quattro coltellate, ma un fendente letale al collo. È morto così ieri sera, 17 anni diin una, ferito da un altro giovane con il quale aveva litigato fuori dal McDonald’s di via Vitruvio. Altri due ragazzi, di 16 e 18 anni, sono rimasti feriti. Il primo in particolare sarebbe grave, ed è statoposto a intervento chirurgico per una lesione a una coscia. Gli agenti del commissariato disi stanno occupando delle indagini sull’omicidio di, morto poco dopo il ricovero in ospedale. Sarebbe stato fermato per accertamenti un ragazzo e un altro sarebbe ricercato. ...