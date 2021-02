Fontana: «Cts anticipi decisioni sulle zone Focolai, a Viggiù la variante scozzese» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole del presidente della Regione Lombardia a Bergamo Tv: «I quattro comuni lombardi di Viggiù, Bollate, Mede e Castrezzato sono in fascia rossa per la presenza di alcuni Focolai di varianti del virus: a Viggiù una variante della variante inglese, definita variante scozzese». «Spero che non si debba ritornare in zona arancione. I dati non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì. Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare questa data». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole del presidente della Regione Lombardia a Bergamo Tv: «I quattro comuni lombardi di, Bollate, Mede e Castrezzato sono in fascia rossa per la presenza di alcunidi varianti del virus: aunadellainglese, definita». «Spero che non si debba ritornare in zona arancione. I dati non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì. Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare questa data».

