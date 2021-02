Foggia | il ragazzo scomparso e vittima di bullismo | è stato travolto da un treno

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I resti rinvenuti sui binari appartengono a Marco Ferrazzano che lo scorso 22 gennaio era uscito di casa per fare un giro, ma poi non è più tornato. Scomparsa di Marco Ferrazzano: èinvestito da una gennaio su Notizie.it.

Un furto che aveva preoccupato molto il, dalla personalità molto fragile. Marco - ... dove ha vissuto per qualche anno con il padre e la sorella, e poi dalla Asl di, dove era tornato a ...Leggi anche > Esce di casa per andare da un amico:scomparso da tre giorni Marco Ferrazzano, arriva la conferma dal test del DNA: suo il corpo sulla linea ferroviaria- Bari SCOMPARSO ...I resti trovati sui binari ferroviari in una zona poco distante da Foggia sono quelli di Marco Ferrazzano, 29 anni. Lo ha confermato la famiglia.La famiglia del giovane scomparso da Foggia lo scorso 22 gennaio aveva dichiarato che il giovane era vittima di bullismo.