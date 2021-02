Demi Lovato, nel trailer di Dancing with the Devil rivela: "Ho avuto tre ictus e un infarto" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Demi Lovato è al centro di una nuova docuserie realizzata per YouTube e nel trailer l'artista parla delle conseguenze dell'overdose del luglio 2018. Demi Lovato, nel trailer del documentario Dancing with The Devil, rivela che dopo l'overdose del luglio 2018 ha avuto tre ictus e un infarto, rischiando seriamente di perdere la vita. La docuserie in quattro episodi verrà presentata al South by Southwest Film Festival il 16 marzo e distribuito su YouTube il 23 marzo. Nelle prime sequenze di Demi Lovato: Dancing with The Devil la cantante e i suoi amici e colleghi, tra cui Christina Aguilera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è al centro di una nuova docuserie realizzata per YouTube e nell'artista parla delle conseguenze dell'overdose del luglio 2018., neldel documentarioTheche dopo l'overdose del luglio 2018 hatree un, rischiando seriamente di perdere la vita. La docuserie in quattro episodi verrà presentata al South by Southwest Film Festival il 16 marzo e distribuito su YouTube il 23 marzo. Nelle prime sequenze diThela cantante e i suoi amici e colleghi, tra cui Christina Aguilera ...

