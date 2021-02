Deloitte | informativa climate cambierà bilanci aziendali

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sostenibilità: secondol’entrerà neie li. Le aziende devono integrare rendicontazione finanziaria e non finanziaria «Le aziende avranno un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico, anche perché esso può impattare sulla strategia, l’operatività e l’organizzazione delle imprese in maniera significativa. In questa prospettiva è auspicabile che un’adeguata… L'articolo Corriere Nazionale.

... seppur con livelli di dettaglio molto diversificati tra loro, mentre il residuo 58% non evidenzia alcuna. Numeri che, secondo Stefano Dell'Orto, audit & assurance leader di......dei rischi aziendali e in quanto tale necessiti di essere incorporato nella strategia di gestione dei rischi e quindi nella relativadi bilancio". Nello svolgimento dell'analisi,...Clima sempre più elemento distintivo per le imprese, cresce il numero di aziende che include un'informativa specifica nei suoi rendiconti. Il clima è ormai un elemento centrale anche dei bilanci delle ...L'informativa climate entrerà nei bilanci e li cambierà. In generale, le aziende avranno un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico, anche perché esso può impattare sulla strategia, l’op ...