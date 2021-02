Daytona e un circuito come quello di Parma McDowell | che favola!

Gazzetta_it : McDowell, l’Uomo dei Sogni eroe a Daytona ha un circuito copia di quello di...Parma #Nascar @Mc_Driver… - newsautoit : ??#Daytona, il circuito che ha fatto storia delle corse negli #USA e dove oggi si corre anche con la #Mazda #MX-5 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Daytona circuito

AutoMotoriNews

Per una squadra come la nostra vincere una gara sarebbe già stato un grande risultato, ma così, vincere la 500 Miglia di, è qualcosa che noi tutti ci ricorderemo per tutta la vita'. Lui, ...... alle testimonianze di storici, giornalisti e appassionati di automobilismo, riprese recenti dei luoghi fondamentali nella carriera di De Palma, come ildiBeach, e filmati e ..."Questa è la storia di un uomo che veniva dall'Italia e fece grande l'America e lo sport". A dirlo è il sindaco di Biccari, il paesino pugliese in cui Raffaele De Palma è cresciuto fino ai dieci anni, ...Sono 36 le competizioni che compongono il calendario 2021 della NASCAR Cup Series, dieci delle quali valide per i Playoffs che eleggeranno il campione. Da Daytona (Florida) inizia questo week-end il l ...