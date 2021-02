Covid, lockdown o zone a colori? ecco le mosse di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime ore le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, hanno riacceso il dibattito sulla necessità di ricorrere a un nuovo lockdown. Sul tema sono intervenuti esperti, contrari (come ad esempio Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma) e favorevoli (come Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe), mentre la politica è sembrata contraria in blocco, almeno nelle parole dei leader che si sono esposti (su tutti, Matteo Salvini). Difficile che Mario Draghi scelga di partire con un lockdown nazionale, ma anche il sistema delle zone a colori è stato criticato da più parti (lo ha fatto, per esempio, Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano). Una strategia considerata troppo blanda, che rischierebbe di cedere sotto la spinta ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime ore le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, hanno riacceso il dibattito sulla necessità di ricorrere a un nuovo. Sul tema sono intervenuti esperti, contrari (come ad esempio Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma) e favorevoli (come Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe), mentre la politica è sembrata contraria in blocco, almeno nelle parole dei leader che si sono esposti (su tutti, Matteo Salvini). Difficile che Marioscelga di partire con unnazionale, ma anche il sistema delleè stato criticato da più parti (lo ha fatto, per esempio, Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano). Una strategia considerata troppo blanda, che rischierebbe di cedere sotto la spinta ...

