Contagio Covid: è possibile attraverso una superficie? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È possibile il Contagio Covid attraverso le superfici? Due pazienti raccontano le loro supposizioni ma sono tantissime le persone che si ammalano di Covid-19 e non sanno come sia successo. Contagio Covid Due pazienti hanno raccontato le loro supposizioni su come si siano potuti ammalare di Covid-19. Hanno detto di essere sempre stati attenti e aver usato tutte le precauzioni. Non hanno mai tenuto comportamenti rischiosi. Nonostante ciò hanno contratto anche loro il virus e sono stati ricoverati in ospedale. Hanno riflettuto a lungo su come abbiano potuto ammalarsi e l'unica risposta che si sono dati è legata alle superfici, magari non perfettamente disinfettate. Ma non ci sono evidenze scientifico–sanitarie che sia davvero così. Si tratta solo di ...

