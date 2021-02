Carlotta Dell’Isola dopo il GF Vip: “Sono ancora sconvolta, non mi era mai successa una cosa simile” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Carlotta Dell’Isola è uscita dal GF Vip da qualche settimana. E con l’anello al dito. Proprio prima di concludere la sua seconda avventura televisiva (pochi mesi fa l’avevamo vista a Temptation Island), ha ricevuto la sorpresa dal suo fidanzato Nello, che le ha chiesto di sposarlo sulla passerella di fronte alla Casa più spiata di Cinecittà. Breve ma intensa la partecipazione di Carlotta al reality di Canale 5 e, come gli altri ex concorrenti, ora la ritroviamo in studio per le dirette. Ma anche su Instagram, dove di recente ha commentato la nomination ricevuta da Andrea Zenga. Non se l’aspettava, c’è rimasta molto male come confidato anche ora in un’intervista a Novella 2000. “Andrea e io siamo arrivati insieme al GFVip – ha raccontato Carlotta – Prima di entrare nella Casa ci eravamo promessi di supportarci a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è uscita dal GF Vip da qualche settimana. E con l’anello al dito. Proprio prima di concludere la sua seconda avventura televisiva (pochi mesi fa l’avevamo vista a Temptation Island), ha ricevuto la sorpresa dal suo fidanzato Nello, che le ha chiesto di sposarlo sulla passerella di fronte alla Casa più spiata di Cinecittà. Breve ma intensa la partecipazione dial reality di Canale 5 e, come gli altri ex concorrenti, ora la ritroviamo in studio per le dirette. Ma anche su Instagram, dove di recente ha commentato la nomination ricevuta da Andrea Zenga. Non se l’aspettava, c’è rimasta molto male come confidato anche ora in un’intervista a Novella 2000. “Andrea e io siamo arrivati insieme al GFVip – ha raccontato– Prima di entrare nella Casa ci eravamo promessi di supportarci a ...

