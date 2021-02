Braga, Horta: «La Roma subisce tanti gol, ci proveremo» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ricardo Horta ha parlato alla vigilia di Braga-Roma di Europa League Ricardo Horta, attaccante del Braga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma. DIFESA Roma – «Sappiamo che sarà difficile, perché la Roma è una grande squadra. Abbiamo però analizzato l’avversario e sappiamo che nella prima fase di costruzione subisce molti gol, perdendo spesso il pallone. Cercheremo di sfruttare questa debolezza». STANCHEZZA – «In 30 giorni abbiamo disputato 10 partite, ma siamo tutti preparati e concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Siamo tutti pronti ad aiutare e i cambiamenti nella squadra non cambiano la nostra qualità, poiché abbiamo un grande spirito che ha ci ha permesso di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ricardoha parlato alla vigilia didi Europa League Ricardo, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la. DIFESA– «Sappiamo che sarà difficile, perché laè una grande squadra. Abbiamo però analizzato l’avversario e sappiamo che nella prima fase di costruzionemolti gol, perdendo spesso il pallone. Cercheremo di sfruttare questa debolezza». STANCHEZZA – «In 30 giorni abbiamo disputato 10 partite, ma siamo tutti preparati e concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Siamo tutti pronti ad aiutare e i cambiamenti nella squadra non cambiano la nostra qualità, poiché abbiamo un grande spirito che ha ci ha permesso di ...

