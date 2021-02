Boati e pioggia di pietre si abbatte su Catania. Il vulcano fa paura. Video

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oltre allo spettacolo clamoroso generato dall’Etna, a seguito delle esplosioni e dalle fontane di lava dal Cratere di Sud-Est, non sono mancati disagi e danni. L’attività delha infatti avuto riflessi sull’attività dell’aeroporto diFontanarossa, la cui operatività è stata sospesa.di lapilli suSu gran parte della provincia disi è avuta unadi cenere, ma anche digrandi persino qualche centimetro. In alcuni paesi sono scesi dal cielo lapilli di dimensioni addirittura fino a 10 centimetri. Le zone colpite sono quelle a sud del, laddove si è estesa la grande nube innalzatasi in quota. Ricadute di cenere condi lapilli di medio e piccolo calibro non hanno ...

Alte fontane di lava e diverse colate di magma incandescente, unite a una copiosadi cenere ...sull'Etna, si intensifica l'attività esplosiva nel cratere di Sud - EstL'attivit accompagnata da fortipercepiti in modo indistinti in tutta l'area etnea. Dalla ...anche di lapilli, di non piccolissima dimensione. E a Catania diverse le segnalazioni. Etna: ...Oltre allo spettacolo clamoroso generato dall’Etna, a seguito delle esplosioni e dalle fontane di lava dal Cratere di Sud-Est, non sono mancati disagi e danni. L’attività del vulcano ha infatti avuto ...L’esplosione nel pomeriggio ha generato una enorme colonna che si muove in direzione Sud. Ingv: «Violenta attività infrasonica» ...