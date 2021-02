Biathlon | Sturla Holm Laegreid infallibile | oro nella 20 km dei Mondiali Lukas Hofer sbaglia troppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giro di boa per idi2021 a Pokljuka (Slovenia) e nell’individuale maschile la vittoria è andata al norvegese, che ha suggellato il suo essere leader di Coppa del Mondo in questa specialità. Lo scandinavo, trionfante20 km a Kontiolahti (Finlandia) nel circuito maggiore, è stato una vera e propria macchina al poligono, arrivando al traguardo con zero errori nelle quattro serie di tiro e chiudendo con 16?9 sul tedesco Arnd Peiffer (+16?9, 0) e 40?9 sul connazionale Johannes Dale (+40?9, 19/20). Niente podio per due dei favoriti della vigilia, ovvero il francese Quentin Fillon Maillet (+1’12?9, 2) in quarta posizione e per il norvegese Johannes Boe (+1’13?5, 2) quinto. Una prestazione al tiro non positiva per il leader della classifica ...