Alda D’Eusanio scrive a Laura Pausini | Ti chiedo scusa per averti arrecato un dolore

A dieci giorni dalla squalifica dal Grande Fratello Vip 5 Alda D'Eusanio ha scritto un messaggio di scuse a Laura Pausini. Alda D'Eusanio ha deciso di pubblicare il messaggio di scuse che ha scritto per Laura Pausini. La giornalista era stata espulsa dal Grande Fratello Vip 5 per alcune illazioni contro la cantante e il compagno Paolo Carta. Sono passati poco più di dieci giorni da quel sabato in cui Alda D'Eusanio è scomparsa improvvisamente dalla casa del Grande Fratello Vip 5: la giornalista era stata squalificata con effetto immediato e della sua espulsione i vipponi erano stati avvisati solo nel confessionale. La drastica e inusuale decisione era stata presa dopo una delle tante esternazioni bizzarre di Alda che, ascoltando una …

