Alda D'Eusanio chiede scusa a Laura Pausini e dice "Ho creduto a …" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alda D'Eusanio, la giornalista settantenne che non ha mai avuto peli sulla lingua e che ha condotto anche diverse trasmissioni televisive, qualche tempo fa è entrata nella casa del Grande fratello vip creando molto subbuglio. La giornalista conosciuta per essere stata sempre molto diretta e schietta , nella casa del grand fratello vip ha detto cose molto gravi, in più occasioni quasi non rendendosi conto delle conseguenze che le sue parole avrebbero avuto fuori, alla fine, dopo essere stata scusata e giustificata più volte, è stata esclusa quando ha davvero esagerato offendendo Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Alda D'Eusanio nella casa del grande fratello vip Alda D'Eusanio è entrata nella casa del grande fratello vip ed ...

