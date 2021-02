Addio a Claudio Sorrentino, voce di Ron Howard, John Travolta e Bruce Willis (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si è spento all’età di 75 anni Claudio Sorrentino, famoso attore e doppiatore, stroncato anche lui dal Covid-19. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del web, con tanti attestati di stima e ricordi espressi dai protagonisti del mondo del cinema, che hanno voluto tributargli omaggi molto commoventi. Sorrentino era diventato famoso soprattutto come doppiatore. Un ruolo che ha cominciato ad interpretare già da bambino, quando nel 1956, a soli 11 anni, prestò la voce per il film “L’ultima carovana”. Nel corso della sua carriera, Sorrentino aveva doppiato alcuni personaggi di pellicole che sono poi diventate dei veri e propri cult cinematografici. Basti pensare a Bruce Willis nei vari “Die Hard”, ma anche a Willem Dafoe in “L’ultima tentazione di ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si è spento all’età di 75 anni, famoso attore e doppiatore, stroncato anche lui dal Covid-19. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del web, con tanti attestati di stima e ricordi espressi dai protagonisti del mondo del cinema, che hanno voluto tributargli omaggi molto commoventi.era diventato famoso soprattutto come doppiatore. Un ruolo che ha cominciato ad interpretare già da bambino, quando nel 1956, a soli 11 anni, prestò laper il film “L’ultima carovana”. Nel corso della sua carriera,aveva doppiato alcuni personaggi di pellicole che sono poi diventate dei veri e propri cult cinematografici. Basti pensare anei vari “Die Hard”, ma anche a Willem Dafoe in “L’ultima tentazione di ...

