17enne accoltellato a morte a Formia | fermato minorenne

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), c’è un fermo. Si tratta di undella provincia di Caserta. E’ stata la polizia ad effettuare il provvedimento e sta accompagnando ilanche lui, in un centro di accoglienza per minori a Roma. Da una prima ricostruzione dell’accaduto si tratterebbe di una lite violenta per futili motivi tra due gruppi opposti di giovani, uno del posto e uno proveniente da comuni del casertano. Non ci sono moventi o dinamiche particolari che hanno provocato la rissa. Le indagini della polizia proseguono alla ricerca di tutti i partecipanti alla rissa. Le indagini sono coordinate dalla Procura dei Minorenni di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Read More News Formia, rissa tra minorenni: morto17 Febbraio 2021 Un diverbio con rissa tra ragazzini, fra largo Paone e ponte Tallini a Formia, è finito con unucciso,... ...Il ragazzo che poi è morto è statoalla gola ed è caduto a terra sprizzando sangue dal collo. Poco dopo la coltellata fatale, i due aggressori sono fuggiti, tranne uno perché un ...FORMIA – Risaliva a questa mattina la notizia secondo la quale un giovane di soli 17 anni, Romeo Bondanese, era morto accoltellato a Formia in seguito ad una rissa scoppiata per futili motivi. I fatti ...Lo ha placcato mentre fuggiva su uno scooter e ha aspettato l’arrivo degli agenti. Il minorenne presunto responsabile dopo un breve ricovero in ospedale è stato trasferito in un centro d’accoglienza m ...