Walter Ricciardi, che voleva essere ministro: la sua storia, tra Covid, attacchi, dietrofront e gaffe (Di martedì 16 febbraio 2021) Disse: «Le mascherine? Alle persone sane non servono a niente». E: «Il coronavirus va posto nei giusti termini. Su 100 malati, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili, muore solo il 5%» Leggi su corriere (Di martedì 16 febbraio 2021) Disse: «Le mascherine? Alle persone sane non servono a niente». E: «Il coronavirus va posto nei giusti termini. Su 100 malati, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili, muore solo il 5%»

VittorioSgarbi : Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. - VittorioSgarbi : Ecco chi è Walter Ricciardi, il consulente del ministro Speranza. - Corriere : Quando Walter Ricciardi recitava con Mario Merola ne «L’ultimo guappo» - Fredericknapoli : RT @LeoWh1te_: La #Svizzera ridicolizza #Ricciardi. L'Ufficio federale della sanità pubblica svizzero (USFS) replica a Walter Ricciardi, c… - fabiotempoMi : RT @Libero_official: 'Do consigli a livello internazionale, se non sono utile mi faccio da parte'. #Ricciardi travolto dalle polemiche dopo… -