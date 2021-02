Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale martedì 16 febbraio ho Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio inglese del covid ormai diffusa nella maggior parte del territorio italiano ed autorità sanitarie italiane ed europee Lanciano l’allarme Se non rallenta la corsa del virus non si può pensare un allentamento delle restrizioni alla vigilia del discorso draghi le camere da decisione di speranza sulla stagione sciistica e le parole di ieri del ministro Gelmini sembrano anticipare una linea di rigore ma non tutti sono d’accordo ieri meno contagi a fronte di meno tamponi meli È aumento dei ricoveri l’Europa deve accelerare dinanzi alle mutazioni del virus Ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciando un nuovo programma di ricerca comune sulle varianti tensione nel governo per stop in extremis alla riapertura degli impianti di sci ...