TURRIS-PALERMO, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di martedì 16 febbraio 2021) Il PALERMO cerca il "bis" nel match in programma mercoledì pomeriggio contro la TURRIS.Alle ore 15, allo Stadio "Amerigo Liguori", andrà in scena la sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla vittoria conquistata contro il Bisceglie grazie ad una performance di livello di Mario Alberto Santana (due assist vincenti per Lucca e Luperini ed una serie di giocate che non sono certamente passate inosservate) la compagine siciliana ha convinto ed oggettivamente ben figurato, tornando in zona playoff. Un successo che dà slancio e morale in vista dei prossimi impegni ufficiali.In occasione della partita contro gli uomini di Franco Fabiano, Roberto BOSCAGLIA dovrà fare a meno proprio di Santana, che nella giornata di ieri non è partito alla volta di Torre Del Greco, così come degli infortunati ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilcerca il "bis" nel match in programma mercoledì pomeriggio contro la.Alle ore 15, allo Stadio "Amerigo Liguori", andrà in scena la sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla vittoria conquistata contro il Bisceglie grazie ad una performance di livello di Mario Alberto Santana (due assist vincenti per Lucca e Luperini ed una serie di giocate che non sono certamente passate inosservate) la compagine siciliana ha convinto ed oggettivamente ben figurato, tornando in zona playoff. Un successo che dà slancio e morale in vista dei prossimi impegni ufficiali.In occasione della partita contro gli uomini di Franco Fabiano, Robertodovrà fare a meno proprio di Santana, che nella giornata di ieri non è partito alla volta di Torre Del Greco, così come degli infortunati ...

tifosipalermoit : L'intervista a Davide Campofranco - quel trasferimento che aspetta ancora un perchè... il Palermo torna a Torre de… - WiAnselmo : TURRIS-#Palermo, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI - Mediagol : TURRIS-#Palermo, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Super Mario in rosa. #Santana è senza età, entra in squadra e cambia il #Palermo. Salterà la #Turris m… - WiAnselmo : Turris-#Palermo, il doppio ex Campofranco: 'Ecco che match mi aspetto, la mia sui rosa. Mio addio? Inspiegabile'… -