Tennis, ATP Acapulco 2021: Tsitsipas, Zverev, Fognini e Travaglia protagonisti in Sudamerica (Di martedì 16 febbraio 2021) Torna in scena l’ATP 500 di Acapulco, che giunge quest’anno alla sua ottava edizione sul veloce dopo esser stato, dal 1993 al 2013, feudo dei signori della terra rossa tanto al maschile quanto al femminile (con occasionali incursioni anche di non specialisti). Campo partenti di livello per il torneo che, nelle sue prime quattro volte, è stato vinto da Thomas Muster, e che nel 2020 ha visto il terzo sigillo di Rafael Nadal. Questa volta a guidare l’entry list c’è Stefanos Tsitsipas. Il greco, tuttora in gara agli Australian Open, è al debutto assoluto in Messico, mentre non lo è Alexander Zverev: il tedesco vi ha giocato una finale, persa nel 2019 contro Nick Kyrgios (che stavolta è a Dubai). C’è un terzo top ten, ed è l’argentino Diego Schwartzman, che nelle sue tre precedenti partecipazioni non ha mai avuto particolare fortuna (benché ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Torna in scena l’ATP 500 di, che giunge quest’anno alla sua ottava edizione sul veloce dopo esser stato, dal 1993 al 2013, feudo dei signori della terra rossa tanto al maschile quanto al femminile (con occasionali incursioni anche di non specialisti). Campo partenti di livello per il torneo che, nelle sue prime quattro volte, è stato vinto da Thomas Muster, e che nel 2020 ha visto il terzo sigillo di Rafael Nadal. Questa volta a guidare l’entry list c’è Stefanos. Il greco, tuttora in gara agli Australian Open, è al debutto assoluto in Messico, mentre non lo è Alexander: il tedesco vi ha giocato una finale, persa nel 2019 contro Nick Kyrgios (che stavolta è a Dubai). C’è un terzo top ten, ed è l’argentino Diego Schwartzman, che nelle sue tre precedenti partecipazioni non ha mai avuto particolare fortuna (benché ...

