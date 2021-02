Superbike | slitta l’inizio della stagione Confermata la tappa di Misano

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) Cambia il calendario del Mondialein seguito all’emergenza sanitaria. La prima prova, prevista ad Assen (Olanda)a luglio, mentre ildel campionato è previsto a maggio da Estoril. Come accaduto lo scorso anno, l’Europa sarà protagonista nei programmiSBK. Come risaputo non ci sarà l’appuntamento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, mentre è confermato la prova romagnola diAdriatico, terzo atto stagionale dopo Estoril (Portogallo) ed Aragon (Spagna). Donington Park torna nel calendario ed ospiterà l’unica prova inglese, mentre restano le location spagnole di Barcellona e Jerez oltre all’appuntamento all’Algarve di Portiamo. Salta lafrancese di Magny- Cours, prova storica del Mondiale ...