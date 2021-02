Sci alpino | scelti i sei protagonisti azzurri per il Team Event

(Di martedì 16 febbraio 2021) Con ancora negli occhi la splendida medaglia d’oro conquistata da Marta Bassino nel parallelo femminile dei Campionati Mondiali di sci2021 di Cortina d’Ampezzo, è già tempo di pensare alla prossima gara in programma domani, ovvero il. Il format sarà il medesimo della gara odierna, con le varie nazionali che, dalle ore 12.15, si sfideranno in una sorta di tabellone tennistico fino a raggiungere la finale che consegnerà la medaglia del metallo più pregiato. Per l’Italia sono statii sei nomi che prenderanno parte alla gara, ma solamente domattina saranno decisi i due atleti (sia per le donne, sia per gli uomini) che gareggeranno davvero, con gli altri due che saranno le riserve. I CONVOCATI PER IL– ITALIA Giovanni Borsotti Luca De ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

'Sventola finalmente il tricolore a Cortina 2021! Fantastica Marta Bassino, oro nel gigante parallelo e prima medaglia #ItaliaTeam ai Mondiali di. Complimenti a Marta e alla Fisiofficial! Ora non fermiamoci più'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò via twitter si complimenta con Marta Bassino per la medaglia d'oro ai ...Nel gigante parallelo l'azzurra ottiene lo stesso tempo complessivo della Liensberger ma vince perché in svantaggio nella prima manche CORTINA D'AMPEZZO - Ai Mondiali di, in corso di svolgimento a Cortina d'Ampezzo, arriva la prima medaglia per la spedizione azzurra. A conquistarla é stata Marta Bassin o nel Gigante parallelo femminile. La ventiquattrenne ...Sci alpino, le pagelle del parallelo maschile e di quello femminile dei Mondiali di Cortina 2021: strepitosa Marta Bassino.Si avvicina l’ora dell’esordio per Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, i due portacolori sammarinesi impegnati nel Mondiale di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Oggi ultimi allenamenti a Dobbiaco, a circa ...