Sampdoria | Ferrero | “Assemblea su diritti tv va rinviata | non si può parlare al telefono”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) “L’di domani della Lega A suitv? Non entro nel merito se sia giusto votare prima o dopo sui fondi. Io per domani dico solo che l’va”. Questa la posizione netta e categorica del presidente dellaMassimoin vista dell’che dovrà decidere suitv del prossimo triennio. “Non si può decidere su un tema come itv al, in videochiamata – ha proseguitoall’Ansa – va fatto un approfondimento importante, bisognaancora deid’archivio e degli highlights, e lo facciamo al? Non mi sembra il caso. Non posso fare aluna ...