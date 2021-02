Roma, New Balance nuovo sponsor tecnico dal 2021/2022 (Di martedì 16 febbraio 2021) New Balance è il nuovo sponsor tecnico della Roma. È stata la stessa società giallorossa a comunicare l’accordo con il marchio sportivo sui suoi canali social. New Balance diventa, quindi, il fornitore delle divise della squadra a partire dalla stagione 2021-22. “Questo accordo rappresenta un passo importante per il club e le nostre ambizioni di continuare a crescere“, ha commentato Guido Fienga, CEO del club capitolino. “New Balance è riconosciuta a livello mondiale come leader nel proprio settore e siamo convinti che questa nuova partnership segnerà l’inizio di molte nuove grandi opportunità per il nostro marchio“, ha poi aggiunto. Nell’ambito dell’accordo pluriennale, i prodotti della Roma saranno resi disponibili per l’acquisto ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Newè ildella. È stata la stessa società giallorossa a comunicare l’accordo con il marchio sportivo sui suoi canali social. Newdiventa, quindi, il fornitore delle divise della squadra a partire dalla stagione-22. “Questo accordo rappresenta un passo importante per il club e le nostre ambizioni di continuare a crescere“, ha commentato Guido Fienga, CEO del club capitolino. “Newè riconosciuta a livello mondiale come leader nel proprio settore e siamo convinti che questa nuova partnership segnerà l’inizio di molte nuove grandi opportunità per il nostro marchio“, ha poi aggiunto. Nell’ambito dell’accordo pluriennale, i prodotti dellasaranno resi disponibili per l’acquisto ...

