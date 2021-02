Rissa tra ragazzi a Formia | 17enne muore accoltellato

(Di martedì 16 febbraio 2021) Unè morto durante unatraavvenuta in serata a, nella centralissima via Vitruvio. Il giovane sarebbe statoda un altro ragazzo. Feriti altri due partecipanti alladi 18 e 16 anni, non sarebbero in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale dove i soccorsi si sono rivelati inutili.

Agenzia_Ansa : Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli, un ferito. Assaltato un mezzo del 118, danni ai ristoranti i clienti… - blogsicilia : ?? ULTIM'ORA, Rissa tra giovanissimi a #Formia (#Latina): c'è un morto di 17 anni. LEGGI ?? - UnioneSarda : #Formia - Rissa tra ragazzi, spunta un coltello: ucciso un 17enne - UnioneSarda : Rissa tra ragazzi a #Formia, spunta un coltello: ucciso un 17enne

ragazzi questa sera intorno alle 19:30 a Formia, davanti al McDonald's di Vitruvio. Dei giovani hanno iniziato a litigare e in pochi minuti sono venuti alle mani. Un folto gruppo di ragazzi ...Un ragazzo 17enne è morto accoltellato durante una rissa a Formia. Dalle prime informazioni sembra che la lite sia scoppiata fra alcuni giovanissimi. Sul posto polizia e carabinieri. Sulla vicenda ind ...