Prestazioni sessuali a pagamento come "Operatrice del benessere" vicino asilo (Di martedì 16 febbraio 2021) Scoperta attività illegale di prostituzione a pagamento sotto falso nome di attività: era nei pressi di un asilo. Offriva Prestazioni sessuali a pagamento con il nominativo dell'attività di "Operatrice del benessere" insieme al marito, italiano di origini straniere. Questo il giro illecito di una donna di 27 anni nel quartiere Mostacciano, a nord della Capitale, dove la casa di appuntamenti una piccola via era frequentata a qualsiasi ora del giorno e della notte da svariati clienti. Oltretutto l'attività era localizzata in prossimità ad un asilo, quindi genitori e bambini erano costantemente presenti durante il via vai dei numerosi uomini che usufruivano dei servizi. LEGGI ANCHE >>> Trump in aereo con la sua escort, è ...

