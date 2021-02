Perché chi ha i capelli biondi (o grigi) non potrà più fare a meno dell’antigiallo (Di martedì 16 febbraio 2021) La vita delle bionde, o delle amanti del granny hair trend, è più tragica di come viene descritta. Chi ha i capelli chiari, bianchi o biondo caldo, persino grigi, combatte il problema dell’ossidazione lavaggio dopo lavaggio. I riflessi si fanno gialli, talvolta aranciati, a causa del processo di degradazione causato da lavaggi frequenti, inquinamento, raggi uv e polveri sottili. Chi ha i capelli naturalmente chiari o decolorati sa che il colore, quello iconico e fatto bene, deve apparire sano e luminoso, dai riflessi scintillanti, privo dagli antiestetici toni giallastri. Contemporaneamente, la struttura del capello tende a sfibrarsi e la chioma appare trascurata e arida. E qui entrano in scena i prodotti ad hoc dall’azione atigiallo, che correggono il tono della chioma grazie a uno speciale pigmento viola la loro interno. Essendo il viola una nuance fredda nello spettro dei colori, lavora sui capelli per neutralizzare le sfumature indesiderate, aggiungendo la freschezza necessaria al colore ormai spento e rendendo i riflessi come quasi appena rinfrescati dal parrucchiere. Un trucchetto, quello di pigmentare con prodotti ad hoc, usato anche dalle brune con riflessi freddi, per non lasciare nemmeno un segnale di riflesso aranciato. Questi pigmenti danno infatti una spinta luminosa, come ci spiega l’esperto. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) La vita delle bionde, o delle amanti del granny hair trend, è più tragica di come viene descritta. Chi ha i capelli chiari, bianchi o biondo caldo, persino grigi, combatte il problema dell’ossidazione lavaggio dopo lavaggio. I riflessi si fanno gialli, talvolta aranciati, a causa del processo di degradazione causato da lavaggi frequenti, inquinamento, raggi uv e polveri sottili. Chi ha i capelli naturalmente chiari o decolorati sa che il colore, quello iconico e fatto bene, deve apparire sano e luminoso, dai riflessi scintillanti, privo dagli antiestetici toni giallastri. Contemporaneamente, la struttura del capello tende a sfibrarsi e la chioma appare trascurata e arida. E qui entrano in scena i prodotti ad hoc dall’azione atigiallo, che correggono il tono della chioma grazie a uno speciale pigmento viola la loro interno. Essendo il viola una nuance fredda nello spettro dei colori, lavora sui capelli per neutralizzare le sfumature indesiderate, aggiungendo la freschezza necessaria al colore ormai spento e rendendo i riflessi come quasi appena rinfrescati dal parrucchiere. Un trucchetto, quello di pigmentare con prodotti ad hoc, usato anche dalle brune con riflessi freddi, per non lasciare nemmeno un segnale di riflesso aranciato. Questi pigmenti danno infatti una spinta luminosa, come ci spiega l’esperto.

