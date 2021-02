Pd | Boldrini | ‘visegretaria | cariche condivise e magari iniziativa simbolo ‘OccupyPd”

Leggi su ildenaro

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "E' stata una bella maratona di confronto franco su quanto accaduto. La mancanza di donne nella delegazione del Pd al governo dimostra che, ancora oggi, nel Pd il potere è questione per soli uomini. L'uguaglianza di genere non è purtroppo un elemento identitario del nostro partito. Le donne ci credono e lavorano su questo tema ma non è patrimonio di tutto il Pd". Lo dice Laurache oggi è intervenuta alla riunione delle donne dem.