Nasce l'intergruppo M5s - Pd - Leu: malumori tra i democratici (Di martedì 16 febbraio 2021) Che accadrà? Una mossa per tenere i 5 Stelle. Per compattare il gruppo alla vigilia di un passaggio delicatissimo domani a palazzo Madama per i senatori pentastellati alla prova del voto di fiducia al ...

petergomezblog : Prove di coalizione Pd-M5s-Leu: al Senato nasce il primo intergruppo. Conte parla da leader: “Valorizzare il lavoro… - HuffPostItalia : Pd-M5s-Leu: nasce l'intergruppo per sfidare la destra - Agenzia_Ansa : Nasce in Parlamento l'intergruppo Pd, M5s e Leu per promuovere iniziative comuni. Plauso di Conte… - HakulinenMaria : RT @brunasaracco: La 'sindrome di Stoccolma' del PD ultimo atto: l'#intergruppo, dove nasce la sesta stella dei 5s e si celebra il funerale… - SantiDiP9 : RT @brunasaracco: La 'sindrome di Stoccolma' del PD ultimo atto: l'#intergruppo, dove nasce la sesta stella dei 5s e si celebra il funerale… -