MotoGP per altri cinque anni anche per Yamaha (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 2026 della MotoGP vedrà in azione anche la Yamaha. Dopo Ducati, KTM e Honda, anche la casa di Iwata rinnova per cinque anni il contratto con la Dorna, garantendo ulteriore stabilità alla top class. La casa dei tre diapason arriva nel 2021 in quello che sarà il suo 60esimo anno nel motomondiale, che ha fruttato ben 17 titoli mondiali solo nella classe regina. L’ultimo risale al 2015, con Jorge Lorenzo. Honda, altri cinque anni in MotoGP “Yamaha Motor Co. Ltd. è felice di annunciare di aver firmato un contratto con il detentore dei diritti commerciali e promotore Dorna Sports S.L per proseguire la partecipazione al Campionato del Mondo MotoGP per altri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 2026 dellavedrà in azionela. Dopo Ducati, KTM e Honda,la casa di Iwata rinnova peril contratto con la Dorna, garantendo ulteriore stabilità alla top class. La casa dei tre diapason arriva nel 2021 in quello che sarà il suo 60esimo anno nel motomondiale, che ha fruttato ben 17 titoli mondiali solo nella classe regina. L’ultimo risale al 2015, con Jorge Lorenzo. Honda,inMotor Co. Ltd. è felice di annunciare di aver firmato un contratto con il detentore dei diritti commerciali e promotore Dorna Sports S.L per proseguire la partecipazione al Campionato del Mondoper...

