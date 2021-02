Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe con il Taekwondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Taekwondo per le spose bambine: così Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe attraverso il progetto Vulnerable Underaged People’s Auditorium “Avevo 15 anni quando una delle mie più care amiche mi ha confidato che stava per sposarsi e che il fidanzato l’aveva picchiata solo perché aveva ‘buttato via i soldi’ comprando qualche snack. Quel giorno ho deciso di insegnare il Taekwondo alle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021)per le spose bambine: cosìleinattraverso il progetto Vulnerable Underaged People’s Auditorium “Avevo 15 anni quando una delle mie più care amiche mi ha confidato che stava per sposarsi e che il fidanzato l’aveva picchiata solo perché aveva ‘buttato via i soldi’ comprando qualche snack. Quel giorno ho deciso di insegnare ilalle… L'articolo Corriere Nazionale.

squopellediluna : Infine,un appello all’Eu e anche all’Italia.“Chiedo di combattere per la nostra causa come fossimo una sola squadra… - zazoomblog : Taekwondo per le spose bambine: così Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe - #Taekwondo #spose #bambine: #Maritsa -

Ultime Notizie dalla rete : Maritsa aiuta Taekwondo per le spose bambine: così Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe - DIRE.it Dire Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe con il Taekwondo

Taekwondo per le spose bambine: così Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe attraverso il progetto Vulnerable Underaged People’s Auditorium “Avevo 15 anni quando una delle mie più care amiche mi ha confid ...

Zimbawe. Maritsa, 17 anni: Il mio Taekwondo per le spose bambine

Quel giorno ho deciso di insegnare il taekwondo alle altre ragazze, per aiutarle a difendersi e ad avere fiducia in se stesse.

Taekwondo per le spose bambine: così Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe attraverso il progetto Vulnerable Underaged People’s Auditorium “Avevo 15 anni quando una delle mie più care amiche mi ha confid ...Quel giorno ho deciso di insegnare il taekwondo alle altre ragazze, per aiutarle a difendersi e ad avere fiducia in se stesse.