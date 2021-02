Lipsia-Liverpool | Salah in gol per l’1-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mohamedporta in vantaggio ilcontro ilnel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Lo fa sfruttando un retropassaggio errato di Sabitzer e con la consueta freddezza sotto porta. Nel match che può rappresentare l’episodio della scossa per i reds dopo tre sconfitte consecutive in campionato, è l’egiziano a portare in vantaggio gli uomini di Klopp. Ma non solo. Al 58? è Mane a siglare il raddoppio che manda in ginocchio il. SportFace.