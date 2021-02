L’ex calciatore Sartor agli arresti domiciliari | curava una serra di Marijuana

Leggi su ck12

(Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato arrestato Luigi, exdella Roma. Il classe 1975 èperché scoperto a curare 106 piante di(Photo by New Press/Getty Images)Luigiè stato arrestato perché detentore di 106 piante dicustodiva le piante in unain un casolare abbandonato di Lesignano Palmia, vicino Parma. Venerdì scorso la Guardia di Finanza lo ha sorpreso insieme al suo socio, Marco Mantovani, intento a curare le 106 piante. Secondo le prime stime, le piante avrebbero potuto produrre più di due chili di sostanza stupefacente. Gli inquirenti indagavano su quest’attività già da mesi e hanno trovato ...