Kitikaka coi pipi fritti – Il Crotone non vince mai e dalla web tv si chiede di “buttare il sangue in campo per dio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021)chiama Video.tv. Video.tv, anzi Giovanni Monte, risponde. “Buonasera, volevamorvi una cortesia: dove possiamo trovare il vostro palinsesto? Avete una trasmissione sportiva che possiamo seguire in streaming? Grazie”. “Salve, attualmente siamo solo su Facebook e Youtube e la facciamo lunedì e venerdì dalle 20 alle 21 sempre sulla pagina omonima. Se le servono altre informazioni siamo a disposizione”. “Ah bene, ma ha un link per la diretta streaming?”. “Basta andare sulla mia pagina Facebook o Youtube”. Sono quasi le 22 di lunedì 15 febbraio 2021 e ancora non vediamo traccia del programma di approfondimento sportivo su VideoTv, “la prima web television della Calabria”. Affettata un po’ di nduja, scaldati un piatto di rascatilli e una ciotola di zuppa i cippudduzzi, ...