Kim Novak | Ho dovuto lasciare Hollywood per salvarmi’

(Di martedì 16 febbraio 2021) Kimha rivelato i pericoli die i suoi tentativi di sfuggirvi abbandonando la Mecca del Cinema in una lunga intervista al Guardian. Splendida bionda hitchcockiana in La donna che visse due volte, Kimha rivelato di aver deciso di abbandonareper salvarsi da un ambiente tossico e pericoloso. Oggi che ha 88 anni, Kimripensa alla sua carriera in un'intervista rilasciata al Guardian dalla sua casa in Oregon in cui confessa di aver lasciatoper proteggere se stessa: "Frank Sinatra, con cui ho lavorato in l'uomo dal braccio d'oro e Pal Joey, era una persona molto sensibile. Ma era circondato da gente che l'ha messo su un piedistallo e quel lato semplice e bello del suo carattere è …

Sono passati ormai più di 60 anni dall'uscita nelle sale di uno dei film più celebri della storia del cinema, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, ma una dei suoi protagonisti, Kim Novak, ha ancora qualche curiosità da condividere al riguardo. In occasione del suo 88esimo compleanno, l'attrice ... La star de La donna che visse due volte Kim Novak racconta di come, all'epoca delle riprese, chiese ad Alfred Hitchcock di spiegarle alcune scene del film, e svela la peculiare risposta che le diede a ...