Jennifer, la figlia di Bill Gates si vaccina e ironizza: "Nessun microchip" (Di martedì 16 febbraio 2021) «Purtroppo il vaccino non ha impiantato il mio geniale padre nel mio cervello - se solo l'mRNA avesse questo potere!». Usa l'ironia sui social network Jennifer Gates, 24 anni, figlia del co-fondatore di Microsoft Bill Gates.

