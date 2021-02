Isolata a Napoli una nuova variante mai vista in Italia

(Di martedì 16 febbraio 2021), 16 febbraio 2021 - Unadel Covid - 19 "mai descritta prima in" è stata individuata in Campania nell'ambito di una ricerca dell' Istituto Pascale e dell'Università Federico II ...

Una variante del Covid - 19 "mai descritta prima in Italia" è stata individuata in Campania nell'ambito di una ricerca dell'Istituto Pascale e dell'Università Federico II di Napoli finanziata dalla Regione Campania. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al Covid - 19; grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale è stata individuata questa nuova variante.