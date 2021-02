Infortunio Bonucci, parla Pirlo: «Non ci sarà col Porto» (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha annunciato che Leonardo Bonucci sarà ancora assente per Infortunio anche contro il Porto Dopo l’assenza contro il Napoli, Leonardo Bonucci salterà anche la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Ad annunciarlo, Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il difensore è ancora alla prese con un problema muscolare. «Sono tutti convocati. Bonucci non è disponibile. Ramsey è disponibile. Dybala viaggerà con noi ma non è pronto per giocare. Saranno comunque con noi. Bonucci già dalla scorsa settimana non stava benissimo, oggi ha avuto un altro problemino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Andreaha annunciato che Leonardoancora assente peranche contro ilDopo l’assenza contro il Napoli, Leonardosalterà anche la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. Ad annunciarlo, Andreain conferenza stampa. Il difensore è ancora alla prese con un problema muscolare. «Sono tutti convocati.non è disponibile. Ramsey è disponibile. Dybala viaggerà con noi ma non è pronto per giocare. Saranno comunque con noi.già dalla scorsa settimana non stava benissimo, oggi ha avuto un altro problemino». Leggi su Calcionews24.com

FabioCasalucci : @salpaladino @bonucci_leo19 Non è stato fuori solo per infortunio però, anche perchè non abbiamo più Rugani ma deLigt e Demiral ?? - genovesergio76 : Infortunio Bonucci, parla Pirlo: «Non ci sarà col Porto» via @OneFootball. Leggilo qui: - juperikizi : anch’io non lo volevo titolare nella partita di domani ma vedo molti esultare per l’infortunio di Bonucci:ogni gior… - adelmonora : @romeoagresti @GoalItalia Sono il primo a non voler più vedere in campo Bonucci, ma essere felice per un infortunio… - despecialuan : @mattiamelara_ A me non cambia nulla. Ero contrario a panchinare de ligt, perché per me è titolare inamovibile. Ma… -