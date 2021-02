Harry e Meghan | la prima intervista tv a Oprah Winfrey dopo l’addio alla royal family

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 febbraio 2021) Gli occhi del mondo sono sempre più puntati sul principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Non bastasse la notizia bomba che i due saranno di nuovo genitori, ora è arrivata un’altra esplosiva novità: i Sussex concederanno all’amica Oprah Winfrey la prima intervista televisiva dopo l’addio alla royal family. Lo speciale, dal titolo Oprah with Meghan and Harry, sarà trasmesso in prima serata, il 7 marzo, sulla Cbs. E come annuncia un comunicato dell’emittente americana, i Sussex durante la chiacchierata si racconteranno «ad ampio raggio». Oprah parlerà prima con Meghan del suo ingresso a corte, del matrimonio, della maternità, del suo lavoro filantropico e di come gestisce le pressioni di una vita coi riflettori sempre addosso. Le due saranno poi raggiunte dal principe Harry, per discutere della Megxit, del trasferimento negli Stati Uniti e degli obiettivi futuri della coppia.