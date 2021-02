Grande Fratello Vip 5, 40^ Puntata: Tommaso Zorzi In Finale! Diffida In Corso! (Di martedì 16 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, 40^ Puntata: discussioni, grandi ritorni, avvicinamenti inaspettati e pericolosi che fanno prendere decisioni definitive ai concorrenti. Puntata un po’ complicata per Rosalinda Cannavò. L’elezione del terzo finalista e le nuove nomination dei vipponi. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show. Grande Fratello Vip 5, 40^ Puntata: Tommaso Zorzi è il terzo finalista! Puntata numero 40 per il Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini nasconde Maria Teresa Ruta nell’acquario della casa. Dopo la sua uscita gli equilibri sono un po’ cambiati e allora tutti i vipponi vengono chiamati in passerella. Il conduttore spiega loro che arrivati ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 16 febbraio 2021)Vip 5, 40^: discussioni, grandi ritorni, avvicinamenti inaspettati e pericolosi che fanno prendere decisioni definitive ai concorrenti.un po’ complicata per Rosalinda Cannavò. L’elezione del terzo finalista e le nuove nomination dei vipponi. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show.Vip 5, 40^è il terzo finalista!numero 40 per ilVip 5. Alfonso Signorini nasconde Maria Teresa Ruta nell’acquario della casa. Dopo la sua uscita gli equilibri sono un po’ cambiati e allora tutti i vipponi vengono chiamati in passerella. Il conduttore spiega loro che arrivati ...

