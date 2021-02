Granada-Napoli sarà arbitrata dal russo Sergei Karasev (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Granada-Napoli sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev. Ad aiutarlo, come assistenti, ci saranno Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Al Var Vitali Meshkov. Avar: Sergei Ivanov. Quarto uomo, invece, sarà Vladimir Moskalev. Granada-Napoli (giovedì ore 21) Arbitro: Sergei Karasev (RUS) Assistenti: Igor Demeshko (RUS) – Maksim Gavrilin (RUS) Var: Vitali Meshkov (RUS) Assistente Var: Sergei Ivanov (RUS) Quarto uomo: Vladimir Moskalev (RUS) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.diretta dall’arbitro. Ad aiutarlo, come assistenti, ci saranno Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Al Var Vitali Meshkov. Avar:Ivanov. Quarto uomo, invece,Vladimir Moskalev.(giovedì ore 21) Arbitro:(RUS) Assistenti: Igor Demeshko (RUS) – Maksim Gavrilin (RUS) Var: Vitali Meshkov (RUS) Assistente Var:Ivanov (RUS) Quarto uomo: Vladimir Moskalev (RUS) L'articolo ilsta.

