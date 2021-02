Governo Draghi, Crimi: “Nessuno urlerà sì con entusiasmo” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Nessuno di noi affronta questa esperienza urlando un sì con entusiasmo”. Così, secondo quanto apprende l’Adnkronos, il capo politico M5S Vito Crimi, aprendo l’assemblea dei deputati 5 Stelle alla vigilia del voto di fiducia al Senato sul Governo Draghi. “Abbiamo tutti compreso che siamo in una situazione emergenziale… abbiamo risposto all’appello di Mattarella rivolto a tutte le forze politiche, in nome dell’unità. A differenza degli altri non ci siamo limitati ad accogliere l’appello, ma abbiamo posto una forte condizione: quella che questo Governo avesse come obiettivo, come tema centrale, la transizione ecologica”, ha aggiunto. “Non è una fiducia in bianco – ha detto ancora Crimi – ma non lo è mai stata per Nessuno Governo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) “di noi affronta questa esperienza urlando un sì con”. Così, secondo quanto apprende l’Adnkronos, il capo politico M5S Vito, aprendo l’assemblea dei deputati 5 Stelle alla vigilia del voto di fiducia al Senato sul. “Abbiamo tutti compreso che siamo in una situazione emergenziale… abbiamo risposto all’appello di Mattarella rivolto a tutte le forze politiche, in nome dell’unità. A differenza degli altri non ci siamo limitati ad accogliere l’appello, ma abbiamo posto una forte condizione: quella che questoavesse come obiettivo, come tema centrale, la transizione ecologica”, ha aggiunto. “Non è una fiducia in bianco – ha detto ancora– ma non lo è mai stata per. ...

