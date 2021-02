Governo, ambientalisti: “Bene Draghi e Cingolani, ma servono azioni concrete” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Dal presidente del Consiglio Mario Draghi “abbiamo avuto un segnale importante”, innanzitutto per la scelta fatta in occasione delle consultazioni di ascoltare gli ambientalisti “come tutte le altre parti sociali”. Però “servono adesso investimenti strutturali per consentire alla rete di governare un forte accesso di elettricità da fonti rinnovabili” o gli obiettivi italiani ed europei non saranno colti. Si deve quindi mettere mano “urgentissimamente” al Piano nazionale energia e clima (PNIEC) e rettificare il Piano nazionale di ripresa e resilienza puntando a “potenziare l’azione sulla mobilità sostenibile, che fa parte dei compiti del ministero della Transizione ecologica” e che oggi è assente dal PNRR. Tutto ciò tenendo conto che il target italiano di riduzione della CO2 del 55% al 2030 è “ambizioso ma non impossibile” e che ciò “significa avere per il comparto elettrico il 70% di rinnovabili nel 2030 rispetto al 38% di oggi”. Questo rappresenta “una grande opportunità per il Paese” che “può mettere in moto investimenti per 100 miliardi senza ricorrere al Recovery fund, che dovremmo usare per tecnologie innovative creando nuovo Pil”. Così esponenti di punta dell’ambientalismo italiano – Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Pippo Onufrio, direttore esecutivo Greenpeace Italia; Anna Donati, responsabile mobilità sostenibile del Kyoto club; Agostino Re Rebaudengo, presidente di elettricità futura; Donatella bianchi, presidente del Wwf Italia – in un webinar sulle pagine Facebook di Legambiente e di ‘Nuova ecologia’. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Dal presidente del Consiglio Mario Draghi “abbiamo avuto un segnale importante”, innanzitutto per la scelta fatta in occasione delle consultazioni di ascoltare gli ambientalisti “come tutte le altre parti sociali”. Però “servono adesso investimenti strutturali per consentire alla rete di governare un forte accesso di elettricità da fonti rinnovabili” o gli obiettivi italiani ed europei non saranno colti. Si deve quindi mettere mano “urgentissimamente” al Piano nazionale energia e clima (PNIEC) e rettificare il Piano nazionale di ripresa e resilienza puntando a “potenziare l’azione sulla mobilità sostenibile, che fa parte dei compiti del ministero della Transizione ecologica” e che oggi è assente dal PNRR. Tutto ciò tenendo conto che il target italiano di riduzione della CO2 del 55% al 2030 è “ambizioso ma non impossibile” e che ciò “significa avere per il comparto elettrico il 70% di rinnovabili nel 2030 rispetto al 38% di oggi”. Questo rappresenta “una grande opportunità per il Paese” che “può mettere in moto investimenti per 100 miliardi senza ricorrere al Recovery fund, che dovremmo usare per tecnologie innovative creando nuovo Pil”. Così esponenti di punta dell’ambientalismo italiano – Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Pippo Onufrio, direttore esecutivo Greenpeace Italia; Anna Donati, responsabile mobilità sostenibile del Kyoto club; Agostino Re Rebaudengo, presidente di elettricità futura; Donatella bianchi, presidente del Wwf Italia – in un webinar sulle pagine Facebook di Legambiente e di ‘Nuova ecologia’.

