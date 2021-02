Giugliano, più nascite che decessi (Di martedì 16 febbraio 2021) Giugliano roccaforte delle natalità in Italia. Le nascite, infatti, superano i decessi. Tra i Comuni con il tasso di nati-mortalità più elevato in rapporto alla popolazione residente spicca proprio Giugliano in Campania Nella terza città della Campania si registra, quindi, il saldo naturale più elevato di tutta Italia con 1.120 nascite e 798 decessi negli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021)roccaforte delle natalità in Italia. Le, infatti, superano i. Tra i Comuni con il tasso di nati-mortalità più elevato in rapporto alla popolazione residente spicca proprioin Campania Nella terza città della Campania si registra, quindi, il saldo naturale più elevato di tutta Italia con 1.120e 798negli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CasonatoFranco : @Sbiriguda3 @braveheartmmt @borghi_claudio @SkyTG24 Queste cose non le scrive nessuno. Chi scriverebbe cose del ge… - LordPist65 : Ancora dalla #TerradeiFuochi, da quella #Giugliano in cui sono cresciuto. #Campania #salute #13febbraio - RealCosimino : @_sonnenblvme @JastemmoColNAP non è vero, mo a Giugliano non posso manco più scendere... - fabio_giugliano : RT @Pontifex_it: Nella #GiornatadelMalato riserviamo una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono. Il pensiero v… - fabio_giugliano : RT @ellyesse: Abbiamo chiuso un accordo molto importante: rinnovate le tariffe agevolate del trasporto pubblico per le persone fragili e ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano più Dramma dell'emarginazione: Hammed muore carbonizzato nelle campagne tra Caserta e Napoli

...sia risposte concrete e convincenti su un problema nazionale ed umanitario che non si può più far ... al reparto di medicina legale dell'ospedale di Giugliano sarà effettuata l'autopsia su quel che ...

Il piccolo Matteo ucciso da un cancro, l'addio da Giugliano: 'Lotteremo per gli altri supereroi'

... ed è per questo dobbiamo prometterci di continuare a parlare di lui con tutti coloro che incontriamo, specie con quelli più tristi, perché lui è allegria, magia, Luce".

...sia risposte concrete e convincenti su un problema nazionale ed umanitario che non si puòfar ... al reparto di medicina legale dell'ospedale disarà effettuata l'autopsia su quel che ...... ed è per questo dobbiamo prometterci di continuare a parlare di lui con tutti coloro che incontriamo, specie con quellitristi, perché lui è allegria, magia, Luce".