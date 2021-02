«È possibile che mi sia contagiato toccando una maniglia o il cellulare?» Ecco cosa dice la scienza (Di martedì 16 febbraio 2021) Due pazienti raccontano le loro supposizioni ma sono tantissime le persone che si ammalano di Covid-19 e non sanno come sia successo. Il contagio attraverso le superfici è raro. Piuttosto, attenzione alle mascherine Leggi su corriere (Di martedì 16 febbraio 2021) Due pazienti raccontano le loro supposizioni ma sono tantissime le persone che si ammalano di Covid-19 e non sanno come sia successo. Il contagio attraverso le superfici è raro. Piuttosto, attenzione alle mascherine

raffaellapaita : Come è possibile che un partito che non esprime #donne ai vertici delle istituzioni possa rappresentare il Paese? N… - borghi_claudio : @RichardMardukas @PasaSaviano @alessia_smile6 @matteosalvinimi @AlbertoBagnai @LegaSalvini Dubito fortemente che Sp… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Il capitale della fiducia per ricostruire l’Italia' @CarloVerdelli @Corriere ??Dal massimo possibil… - solounastella : RT @francofontana43: #dimartedi I have a Dream. Vorrei che venga un giorno senza vedere Damilano in tv. Mattina, pomeriggio e sera occupa i… - FabioFZ3 : RT @Mr_Ozymandias: Ieri si chiudeva perché c'erano troppi contagi. Oggi si tiene chiuso perché ci sono troppi morti. Domani continueranno a… -