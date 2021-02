Diretta Barcellona - Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di martedì 16 febbraio 2021) Barcellona - È più che mai la partita di Messi. Leo incontra il suo passato, perché il Psg l'ha sfidato otto volte perdendo solo in un'occasione, e forse il suo futuro, chi sa. Il corteggiamento dei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021)- È più che mai la partita di Messi. Leo incontra il suo passato, perché il Psg l'ha sfidato otto volte perdendo solo in un'occasione, e forse il suo futuro, chi sa. Il corteggiamento dei ...

