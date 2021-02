Covid, spostamenti tra Regioni: divieto prorogato al 25 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra Regioni è stato prorogato al 25 febbraio 2021, con il Decreto n 12 del 12 febbraio, pubblicato in GU serie generale n 36. L’articolo 1 del provvedimento prevede che: dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da: comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Lo stop riguarda anche le Regioni in fascia gialla. Ciò significa che non si può circolare neanche tra due o più Regioni gialle. divieto ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 febbraio 2021) Ildi spostamento traè statoal 252021, con il Decreto n 12 del 12, pubblicato in GU serie generale n 36. L’articolo 1 del provvedimento prevede che: dal 16 al 252021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da: comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Lo stop riguarda anche lein fascia gialla. Ciò significa che non si può circolare neanche tra due o piùgialle....

Agenzia_Ansa : #Covid, Trentino da giallo ad arancione: gli impianti sci restano chiusi. Avrebbero dovuto riaprire il 17 febbraio… - MianiAttilio : COVID, OMS VERSO PASSAPORTO VACCINALE PER GLI SPOSTAMENTI In Italia ulteriori 7.351 contagi e altri 258 morti. I da… - alwaysmakewaves : @nigritha_ Lui è famoso, sappiamo dei suoi spostamenti più facilmente, ma è un essere umano che sbaglia come sta sb… - whezrum : @iannetts70 Una delle tante rappresentazioni della realtà quotidiana in tutto il mondo: misure anti-contagio non ri… - LucaRic21703581 : Il #vaccino sperimentale almeno per le persone sane deve essere facoltativo e non farlo non deve precludere spostam… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid spostamenti Alpitour sperimenta vacanze 'Covid Tested' alle Canarie

...dei flussi e degli spostamenti. Le Canarie, negli anni '80 primo ponte verso l'estero, l'esotico a portata di mano, diventano la prima meta internazionale raggiungibile con le vacanze 'Covid - Tested'...

Crescono gli iscritti alle Telematiche, calano negli Atenei tradizionali

...diversa da quella della sede originale di continuare a studiare senza doversi preoccupare degli spostamenti e dei relativi costi. Un metodo che veniva adottato ancora prima della diffusione del Covid ...

Covid, Oms verso passaporto vaccinale per gli spostamenti Adnkronos Alitalia, Antitrust chiude indagine su biglietti cancellati per il covid

L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria "senza accertare l'infrazione" nei confronti di Alitalia per la vicenda dei biglietti aerei cancellati in seguito al Covid. Nel Bollettino settimanale l'Autorità ga ...

Barbara, contagi in netto calo ma il sindaco invita alla prudenza

Dopo il picco di 42 casi di appena un mese fa, i contagi in netto calo hanno fatto scendere l'asticella fino a quota sei ...

...dei flussi e degli. Le Canarie, negli anni '80 primo ponte verso l'estero, l'esotico a portata di mano, diventano la prima meta internazionale raggiungibile con le vacanze '- Tested'......diversa da quella della sede originale di continuare a studiare senza doversi preoccupare deglie dei relativi costi. Un metodo che veniva adottato ancora prima della diffusione del...L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria "senza accertare l'infrazione" nei confronti di Alitalia per la vicenda dei biglietti aerei cancellati in seguito al Covid. Nel Bollettino settimanale l'Autorità ga ...Dopo il picco di 42 casi di appena un mese fa, i contagi in netto calo hanno fatto scendere l'asticella fino a quota sei ...