Covid | Sindaco Palermo “evitare atteggiamenti irresponsabili”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “L’importanza di controlli efficaci e capillari che hanno svolto una importante funzione deterrente rispetto a comportamenti irregolari e pericolosi, sono la conferma del fatto che i cittadini devono avere più paura del virus e del contagio che non delle sanzioni e dei controlli, perchè ad essere a rischio è la salute, se non la vita delle persone”. Così ildi, Leoluca Orlando, in merito ai controlli a tappeto condotti dalla polizia municipale. vbo/r su Il Corriere della Città.

...sono risultati positivi al19 insieme ai loro genitori. Diverse persone che sono state in contatto con la famiglia sono ora in attesa di conoscere l'esito dei tamponi molecolari. Ildi ...La decisione assunta dalCavallone si è resa necessaria in seguito alla positività al- 19 di una insegnante in servizio nei plessi scolastici. A scopo precauzionale e per consentire la ...Secondo quanto riportato, il sindaco del paese è già stato avvertito della decisione. Nel comune, che conta circa settemila abitanti, ha fatto registrare 580 contagi da Covid-19 nell'ultimo periodo, ..."Ho ricevuto comunicazione dalla Regione che da domani Castrezzato sarà zona rossa". Lo ha detto all'ANSA il prefetto di Brescia Attilio Visconti. Il sindaco del paese bresciano - circa 7.000 abitanti ...